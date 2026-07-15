Legge elettorale, ko in aula: il precedente del '22 e i rumors sul Colle. Cosa può accadere

La riforma elettorale è appena stata bocciata e dai seggi dell'opposizione alla Camera dei Deputati si alza il coro "elezioni, elezioni" e "dimissioni, dimissioni". Giuseppe Conte va all'attacco: "Meloni deve dimettersi". Elly Schlein lo segue: "Il governo vada a casa", Angelo Bonelli anche: "Vada al Colle". Ecco, il Colle. Mentre fuori c'è il caos, lì tutto è tranquillo. Quando l'esito del voto viene svelato - riporta il Messaggero -, Sergio Mattarella è da poco tornato dalla parata parigina sugli Champs-Elysées per la festa del 14 luglio. Da Palazzo Chigi non arriva nessuna telefonata, nessuna richiesta di appuntamento. Sui social, Giorgia Meloni scrive: "Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci". Sergio Mattarella, dal canto suo, rimane in attesa. Del resto, da ottimo garante della Costituzione quale è, non può fare altro.

Il governo non è stato sfiduciato e la premier non ha alcun obbligo di rimettere il mandato nelle mani del capo dello Stato. Certo, in passato c'è chi, come Mario Draghi, in circostanze molto simili, diede le dimissioni. Quattro anni fa, l'ex presidente della Bce, pur non essendo stato sfiduciato, salì al Colle. Inizialmente Mattarella rifiutò le dimissioni, invitando l'allora premier a verificare la stabilità del suo governo alle Camere, poi, dopo l’esito del voto di fiducia in Senato, fu costretto ad accettarle. A quel punto si aprirono le consultazioni che, tuttavia, non portarono a una soluzione concreta e costrinsero il Presidente della Repubblica a sciogliere le camere e a indire nuove elezioni.