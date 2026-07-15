Garlasco, ipotesi-investigativa "Mister X": perché Sempio può essere scagionato

Un'ulteriore ipotesi investigativa, ribattezzata "Mister X", spunta sul caso Garlasco. L'omicidio è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Un delitto per cui è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre ora sotto indagine ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, che però si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Ora, questa nuova ricostruzione della Procura di Pavia ha inevitabilmente riaperto anche il capitolo Stasi.
Se l'ipotesi accusatoria nei confronti di Sempio dovesse essere confermata in un eventuale processo, allora la posizione dell'unico condannato potrebbe essere rivalutata. Proprio per questo la Procura ha trasmesso gli atti a Milano, che potrà valutare l'eventuale richiesta di revisione della sentenza definitiva. Al momento, però, si tratta soltanto di una possibilità. In questo contesto si inserisce l'ipotesi di "Mister X", che nasce dalla rilettura di alcuni materiali informatici depositati con la discovery dell'8 maggio 2026.
Garlasco, lo scontrino di Sempio? Perché il pompiere può azzerare l'alibiTutto ruota intorno a quello scontrino del parcheggio di Vigevano. L'unico alibi presentato da Andrea Sempio che fin...
Tra gli elementi al vaglio ci sarebbero email, file archiviati o cancellati, contenuti salvati su supporti digitali e alcune anomalie emerse nelle consulenze tecniche. Secondo la ricostruzione giornalistica di Gianluca Zanella, la Poggi potrebbe essersi accorta della violazione della sua sfera privata o del suo materiale personale. Di qui l'ipotesi di un tentativo di ricatto. Ad oggi, però, questa ipotesi non ha avuto alcun riscontro giudiziario.