Fakir, Sardone smaschera Morani e sinistra: "Ingratitudine per le divise"

Anche perché - continua la vicesegretaria della Lega - "qualora ci fosse una colpa da parte delle forze dell'ordine sono sicura che i primi a prendere le distanze saranno le associazioni sindacali dei poliziotti o in generale chi rappresenta la polizia perché naturalmente macchia tutta la categoria. Fare manifestazioni mi sembra ingrato ".

A L'aria che tira, su La7, si parla della morte di Abderrahim Fakir , il cittadino marocchino 43enne morto domenica mattina a Bologna. Ospiti di David Parenzo, ci sono Alessia Morani , ex deputata del Partito Democratico, e Silvia Sardone , eurodeputata della Lega. Quest'ultima è critica nei confronti della sinistra che, senza aspettare l'esito delle indagini, ha già organizzato alcune manifestazioni per prendere la distanza dalle forze dell'ordine. Secondo Sardone, tutto ciò è "ingiusto".

Le indagini sono appena iniziate, i filmati delle bodycam non sono ancora stati visionati, l'autopsia non è a...

Morani non è d'accordo: "Veramente Lepore (sindaco di Bologna, ndr) ha semplicemente fatto una dichiarazione dove ha chiamato a raccolta la città per avere verità e giustizia. Se questo è scandaloso… Però mi pare di vedere che da Rogoredo in avanti, la Sardone non ha imparato niente".

La leghista non ci sta e contrattacca: "Per cosa la fa la manifestazione Lepore? Non per prendere la distanza dall'operato della polizia? A me ricorda tanto il caso Rami con la deputata del Pd che ha parlato di omicidio… Avere giustizia cosa vuol dire? Per avere giustizia - conclude Sardone - si aspetta, non è che si scende in piazza a manifestare".