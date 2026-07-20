Fakir morto a Bologna, Boccia delira: "Niente modello Ice": la sinistra già parla di omicidio

Le indagini sono appena iniziate, i filmati delle bodycam non sono ancora stati visionati, l'autopsia non è ancora stata eseguita, ma la sinistra è già sicura: Abderrahim Fakir - il cittadino marocchino 43enne morto domenica mattina al Pilastro (Bologna) - è stato ucciso dai poliziotti. E c'è chi addirittura è arrivato a paragonare l'intervento delle forze dell'ordine del capoluogo emiliano al modo di agire dell'Ice di Donald Trump.

"Se la destra vuole importare il modello Ice deve sapere che questo è il Paese sbagliato, abbiamo gli anticorpi democratici", A dirlo, in un'intervista a Repubblica, è stato il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia. Lo stesso che poco prima aveva dichiarato: "Verità e giustizia contano più della propaganda. Tutti perdiamo se trasformiamo ogni cosa in propaganda. Va fatta immediata chiarezza". Insomma, Boccia si è contraddetto da solo, finendo per essere il primo a trarre conclusioni affrettate e fortemente propagandistiche.