Meteo, Mario Giuliacci: il mercoledì della svolta, ecco cosa cambia

Siamo nel bel mezzo di una nuova ondata di caldo-record, ondata che risparmia ben pochi spicchi dello Stivale. Ma secondo il colonnello Mario Giuliacci la situazione sta per cambiare, le temperature stanno per tornare sostenibili.
L'anticiclone africano, che negli ultimi giorni ha dominato gran parte dell'Italia, è infatti destinato a perdere forza. Per gli esperti di Meteo Giuliacci "ha le ore contate": già nelle prossime ore il suo dominio inizierà a ridimensionarsi a partire dalle regioni settentrionali, con un graduale coinvolgimento anche del Centro-Sud.
Il primo segnale già oggi, lunedì 20 luglio, quando sul Nord-Est cadono temporali anche intensi. Nel corso della giornata fenomeni, in modo irregolare, al resto del Settentrione, mentre sul resto della Penisola hanno continuato a prevalere sole e caldo.
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Martedì 21 luglio l'ingresso di correnti più fresche renderà ancora più evidente il cambio di scenario. Come spiegano gli esperti, queste masse d'aria "spegneranno" il bollore dell'anticiclone africano. I temporali continueranno a interessare il Nord, mentre sulle regioni tirreniche e al Sud il tempo resterà in prevalenza stabile, con valori termici in graduale diminuzione.
Da mercoledì il caldo eccessivo lascerà spazio a condizioni decisamente più gradevoli su quasi tutto il Paese. Non mancheranno però alcuni episodi di instabilità, soprattutto tra la Campania e le aree interne dell'Appennino meridionale. Giovedì, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nuovi rovesci potranno svilupparsi lungo il versante adriatico, pur risultando generalmente di breve durata.
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La parte finale della settimana sarà caratterizzata da un clima molto più sopportabile. Venerdì 24 luglio sono attese giornate soleggiate e temperature estive ma prive degli eccessi registrati finora. "L'Italia si ritrova a vivere l'estate di una volta", sottolinea l'esperta Elena Rava. Anche il weekend dovrebbe confermare questo quadro, con prevalenza di tempo stabile e solo qualche temporale pomeridiano sui rilievi del Nord.