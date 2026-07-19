Meteo, arriva il fresco! Ecco quando c'è la svolta: il giorno da segnare

L’ondata di caldo africano che sta opprimendo l’Italia da oltre un mese è in fase conclusiva, ma prima di ritirarsi potrebbe provocare fenomeni estremi. Lo spiega il meteorologo di 3Bmeteo.com Edoardo Ferrara.Attualmente il caldo estremo persiste al Centro-Sud e sulle Isole, con temperature ancora oltre i 40°C. La Sardegna è la regione più colpita: nei giorni scorsi sono stati registrati picchi eccezionali, fino a 48,5°C nel Medio Campidano, 46°C a Osini e 45,8°C a Orani.Al Nord l’anticiclone sta già cedendo: entro domenica sono attesi rovesci e temporali, anche intensi, su Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia.La vera svolta arriverà nella prossima settimana.

Da lunedì-martedì correnti fresche di origine artica spingeranno l’anticiclone africano verso sud. Il forte contrasto tra aria calda e umida preesistente e quella più fredda favorirà temporali anche molto violenti, con grandinate di grosse dimensioni, nubifragi e raffiche di vento forti.Le regioni più a rischio saranno Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia-Romagna. Da martedì l’instabilità si estenderà a Toscana interna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia.

Nella seconda metà della settimana i fenomeni interesseranno anche il Sud peninsulare.Sul fronte termico è previsto un calo sensibile, soprattutto da martedì-mercoledì lungo il versante adriatico: si perderanno 8-10°C rispetto ai valori attuali, con temperature che torneranno temporaneamente sotto le medie stagionali. Le notti diventeranno progressivamente più fresche su tutta la Penisola, grazie anche all’arrivo di venti di bora e grecale che allontaneranno l’afa.