Patente, cambia tutto: il piano per prenderla a 17 anni, le novità in arrivo

La patente di guida potrebbe arrivare prima. Dal prossimo anno, secondo quanto annunciato dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’Italia potrebbe adeguarsi alle nuove norme europee consentendo di conseguire la patente per auto e camion già a 17 anni. Una modifica che rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto alle regole attuali e che richiederà un importante lavoro di revisione normativa. «C’è un enorme lavoro da fare», ha spiegato Salvini intervenendo a SkyTg24, indicando la patente a 17 anni come uno dei dossier prioritari sul tavolo del Ministero dei Trasporti. La proposta rientra nel più ampio percorso di aggiornamento del Codice della strada avviato dal Mit, con l’obiettivo di introdurre nuove regole sulla mobilità, sulla sicurezza e sulla formazione dei conducenti.

L’ipotesi riguarda sia la patente B, necessaria per guidare le automobili, sia la patente C, quella richiesta per i veicoli pesanti. Per i giovani automobilisti si tratterebbe di una possibilità destinata a cambiare il rapporto con la guida, mentre per il settore dell’autotrasporto potrebbe rappresentare una risposta alla carenza di nuovi conducenti professionali. La modifica, però, non sarebbe automatica: prima dell’eventuale entrata in vigore serviranno norme precise, criteri di formazione e regole dedicate alla sicurezza. Il tema centrale resta infatti quello della preparazione dei giovani alla guida e della necessità di ridurre i rischi legati all’inesperienza.

La proposta è stata inserita nel tavolo di confronto aperto al Ministero dei Trasporti con associazioni, operatori del settore e rappresentanti del mondo della mobilità. La consultazione servirà a raccogliere osservazioni e suggerimenti per costruire una riforma del Codice della strada basata su semplificazione, digitalizzazione e maggiore tutela degli utenti. Tra gli aspetti più discussi ci sarà proprio il percorso per arrivare alla patente anticipata: dall’eventuale affiancamento obbligatorio di un conducente esperto fino ai limiti e alle condizioni per i neopatentati. L’obiettivo sarà trovare un equilibrio tra la possibilità di consentire ai giovani di entrare prima nel mondo della mobilità e la necessità di garantire maggiore sicurezza sulle strade.