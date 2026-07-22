Fakir, com'era ridotto poco prima dell'arresto: TgLa7, lo scoop

Abderrahim Fakir è sdraiato per terra vicino a una scala che dal giardino porta ai garage di via Svevo a Bologna ed è visibilmente fuori controllo. L'uomo, scalzo, urla e si dimena. A mostrare questi attimi, precedenti all'immobilizzazione e alla morte del 42enne, è un video pubblicato in esclusiva dal Tg di La7 e girato da un residente. Al momento del video, la polizia è già presente, ma si tiene a distanza. Si sente un agente che si rivolge a Fakir dicendogli "devi stare calmo". Il marocchino risponde: "Non sto calmo. Stai zitto!". La polizia poi interverrà quando il marocchino si scaglierà contro un uomo. Altri filmati, girati dall'alto da persone che vivono nella strada e mostrati dal TgrRai dell'Emilia-Romagna, inquadrano il 42enne nella stessa posizione, sdraiato, senza scarpe, che grida e si muove sull'asfalto.
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Nel frattempo, non sembra placarsi la polemica sugli scontri scoppiati a Bologna durante la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per la morte di Fakir. Il ministro Matteo Salvini è stato chiaro: "Io ritengo giusto che quando convochi una manifestazione di piazza di qualsiasi tipo, ti impegni personalmente a garantire che quella sia una piazza pacifica e, in caso di danni, ne paghi personalmente le conseguenze, depositando una cauzione". "Io faccio politica da tanti anni - ha continuato Salvini - abbiamo fatto centinaia di manifestazioni di tutti i tipi in tutta Italia e non abbiamo mai sfasciato vetrine, incendiato auto, usato biciclette come oggetti da lanciare contro i poliziotti. E quindi io ritengo giusto che, chi convoca una manifestazione, lasci una garanzia, e se succede qualcosa non siano tutti i cittadini a pagare i danni. Qua a Bologna ci sono state centinaia di migliaia di euro di danni. Ad oggi chi paga? Tutti. Non penso che sia giusto".