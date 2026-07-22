Reddito di cittadinanza con villa al mare, 200mila € in Svizzera: Versilia, l'ultimo scandalo

Percepiscono il reddito di cittadinanza e contestualmente trasferiscono in Svizzera 200.000 euro: così sono stati denunciati dalla guardia di finanza due soggetti residenti a Camaiore (Lucca) dopo indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Massa. I due sono una donna extracomunitaria e il convivente, originario della zona di Napoli. Avrebbero beneficiato, a partire dal 2019, di sostegni assistenziali elargiti dallo Stato e da enti locali. È stato trovato che la coppia, sconosciuta al Fisco dal 2019, pagava un canone di locazione immobiliare di 1.500 mensili per una villa posizionata a 700 metri dal lungomare di Camaiore.

Inoltre, riportano sempre le Fiamme gialle, autocertificando un grave stato di bisogno economico, sono riusciti a ottenere l'assegnazione di un ombrellone gratuito nello stabilimento balneare comunale per quattro stagioni estive per un valore complessivo di 6.000 euro. Tuttavia, dall'analisi delle banche dati e dalle informazioni raccolte è emerso come entrambi fossero titolari, in Svizzera e in Gran Bretagna, di società operanti in attività di supporto alle imprese.