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Fakir, la rivelazione: "Aveva scoperto da poco un malattia molto seria"

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mercoledì 22 luglio 2026
Fakir, la rivelazione: "Aveva scoperto da poco un malattia molto seria"

2' di lettura

Sarà portata in patria, in Marocco, per il funerale, la salma di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna domenica pomeriggio, non appena l'autopsia lo consentirà. È questa l'intenzione della famiglia, che vuole seppellirlo a Casablanca, città di cui sono originari. "Stiamo aspettando i tempi dell'autopsia qui a Bologna - spiega all'Ansa il cognato Hamed Mimi, marito della sorella Nadia - Speriamo venga fatta questa settimana, altrimenti si va troppo avanti. Poi aspettiamo che il consolato prepari tutti i documenti per poter riportare la salma nel nostro Paese". Mimi racconta che gran parte della famiglia vive da molti anni in Italia, arrivata tra il 1993 e il 1994, e Abderrahim è cresciuto a Bologna.

Era "una persona tranquilla" che "soffriva di asma, aveva problemi di cuore e aveva scoperto da poco un malattia molto seria. Era molto agitato anche per questa ragione". Secondo il familiare, una volta immobilizzato, Fakir avrebbe dovuto essere messo in una posizione diversa. "Una volta che una persona è ammanettata e a terra, potevano almeno alzarlo o metterlo seduto. Non può stare per diversi minuti in quella posizione, perché non riusciva più a respirare", afferma. Mimi lancia un appello alla calma dopo gi scontri di lunedì notte.

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"Quello che fa riflettere è che se verrà fatta e se sarà necessario fare giustizia lo sar&agra...

"Non vogliamo che succedano disordini in città, non serve a niente. Ormai Abderrahim è morto e la vita non torna indietro. La calma, la sicurezza e la tranquillità sono la cosa migliore". E aggiunge: "Noi abbiamo manifestato per chiedere giustizia, non per fare caos. Se qualcuno si è infiltrato approfittando della situazione, non rappresenta la nostra famiglia. Speriamo solo che una tragedia così non capiti più a nessuno, che sia nero, bianco o giallo". 

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