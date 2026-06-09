Gratta e Vinci, botto da 5 milioni. Ma finisce in carcere

Dalle stelle alle stalle. Un cinquantenne di San Giustino umbro è stato arrestato dai carabinieri per stalking ai danni della sua ex compagna. L'uomo, solamente 4 anni fa, aveva vinto 5 milioni di euro grazie a un Gratta e vinci “Maxi Miliardario” pagato 20 euro e acquistato in una tabaccheria del posto. L'episodio è stato riportato dal quotidiano La Nazione, che ha raccontato come la storia dell'uomo, in un primo momento, sembrava quasi un sogno diventato realtà. Da tempo, però, era soggetto a misure restrittive. Un esempio? Il braccialetto elettronico per monitorare i suoi movimenti e garantire la sicurezza della donna.

Ma, come scrive La Nazione, la situazione è precipitata. Così si è reso necessario il suo arresto e il trasferimento nel carcere perugino di Capanne. La trasformazione della sua vita da “milionario fortunato” a protagonista di un caso di stalking lascia increduli molti. Stando a quanto si apprende, la vittima avrebbe subito episodi tali da imporre la presenza del braccialetto elettronico.