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Mar Tirreno, ecco i Caraibi: la più clamorosa spiaggia d'Italia?

giovedì 23 luglio 2026
Mar Tirreno, ecco i Caraibi: la più clamorosa spiaggia d'Italia?

2' di lettura

Pianosa, nel cuore del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è una delle isole più suggestive del Mediterraneo, rimasta per oltre 150 anni quasi inaccessibile a causa della presenza del carcere di massima sicurezza. Oggi è una meta che coniuga natura incontaminata, storia e turismo sostenibile, offrendo ai visitatori un'esperienza lontana dal turismo di massa.

"Pianosa è un'isola che sorprende fin dal primo sguardo. Il mare è straordinario, con fondali tra i più trasparenti del Mediterraneo, ma ciò che la rende davvero unica è il silenzio", spiega Matteo Arcenni, presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano al Messaggero. Il piccolo borgo, l'assenza quasi totale di automobili e il numero limitato di accessi contribuiscono a creare un'atmosfera sospesa nel tempo.

Tra le principali attrazioni spiccano Cala Giovanna, unica spiaggia balneabile dell'isola, il Forte Teglia, il borgo dell'ex colonia penale, le catacombe paleocristiane, considerate tra le più importanti del Mediterraneo occidentale, e i resti della Villa romana di Agrippa Postumo. Non mancano i percorsi naturalistici, visitabili anche in kayak o mountain bike, e gli spazi dell'ex carcere, accessibili attraverso visite guidate.

L'identità di Pianosa è profondamente legata alla sua storia carceraria: per oltre un secolo il lavoro dei detenuti ha modellato il paesaggio, tra vigneti, oliveti e terreni agricoli. Dopo la chiusura del carcere nel 1998, il Parco ha avviato un percorso di recupero e valorizzazione, puntando su una fruizione regolamentata. L'accesso all'isola è infatti contingentato e richiede la prenotazione anticipata di trasporti e visite, una scelta pensata per preservarne il delicato patrimonio ambientale e storico.

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