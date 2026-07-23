Sardegna, investe una ragazza: viene inseguito dal fratello, finisce in tragedia

Restano ancora da chiarire molti aspetti sulla morte di Simone Concas, il 19enne ucciso il 22 luglio 2026 a Bari Sardo, in Ogliastra. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una colluttazione nata dopo un incidente stradale. Nella notte i carabinieri hanno fermato un minorenne, al termine degli accertamenti coordinati dalla Procura per i minorenni di Cagliari e da quella di Lanusei.

La vicenda è iniziata intorno alle 18, quando la Renault Clio guidata da Concas ha investito una ragazza di 22 anni mentre camminava nei pressi del campo sportivo comunale insieme al fidanzato e al fratello minore. La giovane è rimasta incastrata tra l’auto e un muro ed è stata soccorsa dal 118. A causa delle gravi lesioni riportate alle gambe è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. La sua testimonianza potrebbe essere determinante per ricostruire quanto accaduto.

Dopo l’impatto, Concas si sarebbe allontanato a piedi. Il fidanzato della ragazza e il fratello minore lo avrebbero seguito, raggiungendolo poco dopo nei pressi di via Leonardo Da Vinci, vicino all’ingresso del campo sportivo. Qui sarebbe scoppiata una violenta colluttazione, durante la quale sarebbe stato utilizzato un coltello.

Secondo l’ipotesi al vaglio degli inquirenti, il minorenne avrebbe colpito Concas provocandone la morte. Dopo un lungo interrogatorio, il giovane è stato sottoposto a fermo e trasferito nell’istituto penale minorile di Quartucciu. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e verificare l’eventuale presenza di precedenti tensioni o contrasti tra le persone coinvolte.