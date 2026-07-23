Catanzaro, "batterio killer": morto bimbo di 1 anno, altri 4 ricoverati

Tragedia a Catanzaro, dove un bambino di un anno e mezzo, Alessio Pio, è morto in ospedale a causa, probabilmente, di un batterio killer. Altri quattro coetanei, che frequentano lo stesso asilo a Tropea, sono stati ricoverati con sintomi simili a quelli della piccola vittima. Tre sono stati dimessi uno è ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. I genitori del piccolo scomparso hanno infatti presentato denuncia in Questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà nelle prossime ore l'autopsia.

Alessio Pio era stato ricoverato inizialmente in una struttura sanitaria di Vibo Valentia. Di fronte al peggioramento delle sue condizioni cliniche si è reso necessario il trasferimento al capoluogo di regione, avvenuto nella mattinata di ieri, 22 luglio. Una volta giunto a Catanzaro, secondo quanto si apprende, il piccolo avrebbe presentato il sospetto di una setticemia. Nonostante l'impegno dei sanitari e ogni tentativo di intervento, per lui non c'è stato nulla da fare.

Stante la delicatezza dello stato di salute del bimbo ancora ricoverato, al momento, non filtrano ulteriori informazioni. Nel frattempo anche l'Asp di Vibo Valentia si sta muovendo. Al momento è in corso un vertice d'urgenza tra il commissario straordinario Angelo Vittorio Sestito e i suoi più stretti collaboratori per cercare di capire tutti i singoli passaggi della vicenda. Sestito ha confermato che dall'asilo, all'insorgenza della prime problematiche, è stata inviata una Pec per segnalare il problema e chiedere delucidazioni sulle modalità con le quali procedere.