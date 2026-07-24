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Milano, entra nel suo palazzo e la violenta: arrestato giovane egiziano

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venerdì 24 luglio 2026
Milano, entra nel suo palazzo e la violenta: arrestato giovane egiziano

1' di lettura

Ennesimo caso di aggressione sessuale nel nostro paese. Un egiziano di 24 anni è stato sottoposto a fermo dalla polizia locale di Milano con l'accusa di violenza sessuale dopo aver aggredito ieri sera, giovedì 23 luglio, una ragazza ucraina di 22 anni nell'androne di uno stabile in zona Certosa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane era appena rientrata a casa quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei. L'uomo le ha impedito di salire sull'ascensore, l'ha spinta contro il muro e l'avrebbe spogliata.

La 22enne è riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, ha messo in fuga l'aggressore. Pochi minuti dopo, la vittima ha fermato una pattuglia della polizia locale che stava rientrando nella sede di piazzale Accursio e ha denunciato l'accaduto. Gli investigatori hanno quindi raccolto la querela, acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati e avviato gli accertamenti.

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Gli agenti dell'Unità Investigazioni e Prevenzione, diretti dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno identificato il presunto autore, riconosciuto dalla vittima, e lo hanno rintracciato in un cantiere a Fara Gera D'adda, in provincia di Bergamo. Il 24enne è stato quindi trasferito in carcere di Bergamo, in attesa dell'udienza di convalida.

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