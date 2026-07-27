Fakir, la manifestazione è una piazzata anti-governo

Dopo le violenze e gli scontri che avevano devastato il centro storico nei giorni successivi alla tragedia, la manifestazione organizzata nel quartiere dove l’uomo viveva si è svolta senza incidenti, nonostante slogan durissimi contro le forze dell’ordine e accuse esplicite di «assassinio di polizia» e contro il governo «dei nostri quartieri non ne sapete niente, Salvini e Piantedosi nemici della gente».

SLOGAN ANTI GOVERNO

Sono state circa duemila le persone che si sono ritrovate a pochi metri dal luogo in cui Fakir è morto domenica scorsa. Ad aprire il corteo lo striscione “Verità e giustizia per Fakir. Siamo tutte e tutti Fakir”, sorretto da giovani della comunità marocchina. Con loro i residenti del Pilastro, attivisti di Plat, Si Cobas, Giovani Palestinesi, MuBasta, del Comitato popolare Pilastro e rappresentanti di Potere al Popolo, oltre ai collettivi universitari.

Prima della partenza, un lungo minuto di silenzio. Tutti inginocchiati - come detto -, con il pugno chiuso alzato, in un gesto che ha richiamato il caso di George Floyd. «Siamo qui in pace, speriamo che nostro fratello riposi in pace», hanno ripetuto gli organizzatori dal megafono, assicurando che «la lotta non si fermerà finché non si arriverà alla verità». Il corteo ha quindi attraversato le strade del quartiere tra bandiere italiane, marocchine e palestinesi e cartelli con scritte come “I can’t breathe”, “Aboliamo la polizia”, “Fuori gli sbirri dai nostri quartieri” e “Divise unici stranieri nei nostri quartieri”. Più volte sono stati scanditi slogan contro le forze dell’ordine. E in nome di Allah: “Noi siamo una rete organizzata, e cresceremo”, mentre dal camioncino che guidava la manifestazione venivano attaccati il governo e “la destra istituzionale razzista”. Nonostante il clima acceso e la tensione accumulata negli ultimi giorni, il corteo è rimasto sempre sotto controllo.

Nessun contatto con gli agenti, nessun lancio di oggetti e nessun incidente. La questura aveva predisposto un imponente servizio di ordine pubblico dopo i disordini di lunedì scorso, e alla luce anche delle violenze registrate nelle stesse ore in Val di Susa, ma il dispositivo non è mai dovuto intervenire. Assenti i familiari di Fakir. I parenti del 42enne non hanno preso parte alla manifestazione, ma già sabato sera erano stati presenti alla cena collettiva organizzata in suo ricordo. Hanno avviato una raccolta fondi destinata a sostenere le spese legali della famiglia, che intende seguire da vicino l’inchiesta aperta dalla procura per chiarire le cause della morte. La moglie di Fakir si è collegata telefonicamente alla manifestazione dal Marocco. Poi un uomo al microfono ha lanciato la proposta: «Chiediamo al sindaco di dedicare la via in cui è successo il fatto a Fakir».

Intanto il caso continua ad avere pesanti ripercussioni anche sul piano politico e istituzionale. Il sindaco Matteo Lepore, finito nel mirino di una valanga di minacce online dopo gli scontri dei giorni scorsi, è stato posto sotto tutela con un servizio di scorta. Tra i messaggi ricevuti anche frasi inquietanti come “Lepore ti vogliamo come Fakir”, “Ti veniamo a prendere” e minacce rivolte perfino ai figli del primo cittadino, tanto da spingerlo a presentare una denuncia in questura. Dopo essere stato per giorni bersaglio delle critiche del centrodestra per la gestione della vicenda e dell’ordine pubblico, almeno sul fronte delle intimidazioni nei confronti del sindaco è arrivata una solidarietà trasversale.