Livorno, tenta di accoltellare l'agente, lui spara: finisce male per lo straniero

Un senza fissa dimora, 42 anni originario della Spagna, è rimasto ferito per un colpo di pistola sparato da un vigile urbano a San Vincenzo (Livorno). È successo stasera davanti al supermercato, in via Biserno. Il senzatetto è stato colpito all'addome. Secondo testimoni, il ferito avrebbe dato in escandescenze ed avrebbe minacciato le persone con un grosso coltello. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Quando gli si sono avvicnati, il 42enne ha tentato di accoltellarli e uno degli agenti si è difeso e ha sparato. Il 118 lo ha portato con l'elisoccorso all'ospedale di Pisa in condizioni stabili. Non risulta in pericolo di vita.
L'episodio è accaduto nel posteggio del centro commerciale Coop di via Biserno alla presenza di numerosi clienti. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato e carabinieri. In base a prime ricostruzioni l'agente del Comune di San Vincenzo si sarebbe difeso dal tentativo di aggressione con il coltello che l'uomo stava impugnando mentre si dirigeva contro di lui per colpirlo.
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L'uomo stava minacciando i passanti e i clienti del supermercato Coop e dava in escandescenze, perciò era stato richiesto l'intervento della polizia locale. Secondo i racconti della gente del posto, il 42enne è solito stazionare molte ore della giornata davanti al supermercato. Sulla vicenda sono già in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria. La pistola d'ordinanza è stata sequestrata. La polizia raccoglie le testimonianze.