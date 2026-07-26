Per il Pd nessuno deve pagare per questa ragazza massacrata

Prima il litigio. Poi il branco. Infine i calci e i pugni. A terra resta una ragazza di 26 anni. Attorno, secondo il suo racconto, bambini tra gli 8 e i 14 anni e adulti che, anziché fermare la violenza la alimentano. È accaduto al parco Rossani di Bari ed è il volto più inquietante dell’emergenza baby gang: ragazzini sempre più giovani, sempre più violenti, mentre la politica si divide sulle nuove norme che irrigidiscono gli interventi nei confronti dei minori. Un fenomeno che non riguarda più soltanto le grandi periferie urbane, ma attraversa città di ogni dimensione, dove episodi di aggressioni di gruppo, pestaggi, rapine e vandalismi vedono protagonisti adolescenti e, in alcuni casi, persino bambini.

Giuditta, 26 anni, studentessa universitaria di filosofia, giovedì pomeriggio era in fila davanti ai servizi igienici del parco. Racconta di essersi trovata davanti l’addetta alle pulizie e sua figlia insieme a un gruppo di ragazzini. La bambina le avrebbe impedito di passare, iniziando a lanciarle acqua addosso. Un gesto per spostarla sarebbe bastato a scatenare il pestaggio.

«Nel giro di cinque secondi mi sono saltati addosso la madre e il padre della ragazzina. Erano una decina. Mi hanno presa per i capelli, trascinata a terra, colpita con calci e pugni. La donna urlava che mi avrebbero uccisa e incitava i bambini». La giovane racconta tutto in un video pubblicato sui social, lamentando di essere rimasta sola mentre decine di persone assistevano alla scena.

L’aggressione si è fermata soltanto all’arrivo della Polizia locale, allertata dal 118. Trasportata al Policlinico, ha riportato fratture al naso e agli zigomi, un trauma cranico, numerosi ematomi e una prognosi di quaranta giorni. Lesioni procedibili d’ufficio. Gli agenti hanno identificato alcuni dei presunti responsabili, tra cui due minorenni e gli adulti coinvolti, mentre la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Il sindaco Vito Leccese, dopo la visita in ospedale alla ragazza, ha anticipato di volersi costituire parte civile.