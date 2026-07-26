Fakir "ha morso la gamba al poliziotto. Poi...": la verità nascosta su Bologna

E invece no. O meglio, invece converrebbe fare un passettino indietro e smetterla di accusare, incolpare, incriminare senza aver prima incamerato il parere ufficiale dell’autopsia (eseguita venerdì) e senza aver aspettato le analisi forensi su quei benedetti filmati che han già fatto il giro del web. La questione, per chi è disposto a lasciar perdere i preconcetti o i partiti presi a prescindere, è un pochino differente.

È che ormai tutto fa polemica. Un’immagine (magari estrapolata da un video più complesso), un elemento commentato e condiviso dagli esperti della rete (che poi esperti non lo sono mai), addirittura una chiazza di sangue, che diventa il caso del giorno, il giallo dentro al giallo, la contestazione sulla contestazione, perché come-è-possibile, è-un-indecenza, eccola-lì-la-prova-provata-della-violenza-subìta-da-Fakir.

E forse non è nemmeno tanto strano che, a inizio pomeriggio, ieri, sia proprio il medico legale della famiglia Fakir, Vittorio Fineschi, a ricordare che «nei casi complessi in cui si ipotizzano meccanismi asfittici da compressione occorre sempre essere molto cauti nell’interpretazione diagnostica». Premessa che serve per dire che sì, si sta facendo piena luce (perché è giustissimo così e ci mancherebbe il contrario, in fondo è morto un uomo e nessuno nega il dramma, il lutto e lo strazio), ma che al contempo no, non è tutto già chiarito, serve tempo, serve cautela, serve non creare un pandemonio per poter procedere con tranquillità.

Prendi quel sangue. Mentre moriva, Abderrahim Fakir, su quel dannatissimo asfalto di via Italo Svevo, a Bologna, una settimana fa esatta, coi poliziotti che stavano intervenendo perché era in escandescenza, aveva del sangue nei polmoni. «L’ha inalato perché l’hanno battuto», sbotta l’avvocato della sua famiglia Fabio Anselmo, «cosa c’entra la cocaina?». La cocaina potrebbe c’entrare perché è una delle ipotesi al momento al vaglio (se il marocchino l’avesse assunta e questa gli avesse procurato un infarto? Non si tratta di una teoria strampalata tanto che, tra gli esami anatomopatologi disposti c’è anche quello delle indagini tossicologiche), ma il punto è un altro. È che del sangue si è iniziato a parlare anche per delle chiazze visibili sotto la sua testa (pure queste riprese nei video): e allora?