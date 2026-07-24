Mario Roggero e Massimo Bossetti: clamoroso in carcere a Bollate, cosa sta succedendo

Camicia a maniche corte, barba curata, sguardo vispo. Mario Roggero anche in carcere continua a preservare calma, dignità e forza d’animo. A chi l’ha visto ieri, Mario è apparso combattivo e determinato. «Diciamo che sta prendendo confidenza con la vita carceraria» rivela il suo legale a Libero, Stefano Marcolini, «certo spera e speriamo che rimanga il minor tempo possibile, ma intanto si sta ambientando”. Tra poco Mario, all’interno del carcere di Bollate, sarà impiegato in un lavoro, nell’area della contabilità. Ieri sera, però, è arrivata la mazzata finale. Ossia che Mario l’estate se la farà in carcere.

ESTATE DENTRO

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha fissato l’udienza, per un eventuale «differimento di pena», nell’attesa che si discuta la domanda di grazia, per il 16 settembre 2026. Giusto il tempo per i giudici di andare in ferie. Un modo per tenerlo impegnato, oltre alle sue letture e alla numerologia, con cui sta appassionando anche altri detenuti. Roggero, infatti, è appassionato a questa pratica che attribuisce ai numeri un valore simbolico. Il cinque - giorno del suo compleanno, 5 maggio - rappresenta il cambiamento. Per ogni malanno Mario, mal di denti, mal di testa, raffreddore, ha una lista di numeri da ripetere. I libri, la scrittura, lo aiutano molto a superare i momenti di crisi. In carcere passa molte ore nella biblioteca, che ha un catalogo di oltre 16 mila volumi.

Qui sta conoscendo molte persone, una vita totalmente diversa rispetto a quella di prima tra casa, famiglia e lavoro. Ha conosciuto anche Massimo Bossetti, il muratore di 54 anni, che nell’istituto penitenziario di Bollate, sta scontando la sua pena all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Nella sua sezione c’è anche il killer della Uno Bianca, Fabio Savi. E «Mario piano piano sta conoscendo tutti».

Il compagno di cella è un detenuto per spaccio internazionale. In camera ci sono i fornelletti per cucinare, perché gli orari dei pasti distribuiti dai servizi interni sono rigidi. Pranzo alle 11. Cena alle 17. Per una persona come Mario abituata a mangiare anche alle dieci di sera, cenare alle cinque del pomeriggio, beh non è il massimo. Ecco perché, «preferisce cucinarsi qualcosa». La scorsa sera Mario e il detenuto con cui condivide lo spazio, sono stati invitati in un’altra cella per la cena.