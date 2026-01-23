Porta a Porta, lo sfogo di Massimo Bossetti: "Vorrei saperlo anche io!"

Continua a professarsi innocente, l'operaio di Mapello, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio , sparita da Brembate di Sopra (alle porte di Bergamo) nel tardo pomeriggio del 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita in un campo della vicina Chignolo d'Isola il 26 febbraio del 2011.

C'è anche l'intervista a Massimo Bossetti tra i piatti forti della puntata speciale di Porta a Porta , su Rai 1, con cui Bruno Vespa la sera del 21 gennaio ha festeggiato i 30 anni di trasmissione.

Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, è stato il protagonista dell'ultima puntata di Falsissimo, i...

Dal carcere di Bollate in provincia di Milano dove sta scontando la pena, Bossetti risponde alla domanda secca di Vespa, seduto davanti a lui: "Se non è stato lei, chi ha ucciso Yara?". "Vorrei saperlo anch’io".