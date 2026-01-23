Porta a Porta, lo sfogo di Massimo Bossetti: "Vorrei saperlo anche io!"

Libero logo
venerdì 23 gennaio 2026
C'è anche l'intervista a Massimo Bossetti tra i piatti forti della puntata speciale di Porta a Porta, su Rai 1, con cui Bruno Vespa la sera del 21 gennaio ha festeggiato i 30 anni di trasmissione.

Continua a professarsi innocente, l'operaio di Mapello, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, sparita da Brembate di Sopra (alle porte di Bergamo) nel tardo pomeriggio del 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita in un campo della vicina Chignolo d'Isola il 26 febbraio del 2011.

Dal carcere di Bollate in provincia di Milano dove sta scontando la pena, Bossetti risponde alla domanda secca di Vespa, seduto davanti a lui: "Se non è stato lei, chi ha ucciso Yara?". "Vorrei saperlo anch’io".

Il giornalista gli chiede conto di quanto emerso dalle analisi del suo computer, dalle quali emerge una ricerca pornografica specifica riguardo a una "13enne". "Non so come sia potuta comparire", si difende l'operaio escludendo qualsiasi ricerca di materiale a luci rosse relativo a minorenni.

Bossetti continua a dichiararsi "totalmente estraneo" all'omicidio di Yara ma non sa spiegare però la presenza della "prova regina": la traccia genetica maschile, che le analisi hanno poi attribuito allo stesso Bossetti, denominata "Ignoto 1", rinvenuta sugli indumenti della ragazza.

