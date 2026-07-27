Roma, difende l'amico rapinato e viene aggredito dal gambiano: muore dopo 8 giorni

Aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti in via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un conoscente durante una rapina, è morto in ospedale dopo 8 giorni di agonia. La vicenda, anticipata dal quotidiano La Repubblica, risale al 18 luglio scorso quando, attorno alle 16.30, è arrivato un allarme per un uomo ferito a terra. A seguito delle indagini, la Polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile con l'accusa di tentato omicidio.

Dopo il decesso dell'uomo, di origini nordafricane, il reato con ogni probabilità cambierà in omicidio. L'aggressione è avvenuta all'interno della stazione ferroviaria alla periferia di Roma, nei pressi delle scale che conducono al sottopasso. L'arrestato, un cittadino gambiano di 28 anni, avrebbe intimato all'amico della vittima di consegnare soldi e cellulare, ma al suo rifiuto lo ha colpito prima con un pugno poi ha estratto il cacciavite ferendolo a gambe e braccia.