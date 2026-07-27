Furto in pizzeria, il titolare pubblica la foto del ladro: "Così nascono i casi Roggero"

Il titolare di una pizzeria a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, subisce un furto e pubblica le foto del ladro sui social. La denuncia arriva da Daniele Lanzara, che si è lasciato andare a un duro sfogo su Facebook. "La sensazione più frustrante è quella di avere le mani legate. Si ha l’impressione che le risposte non siano sufficienti a contrastare un fenomeno che continua a ripetersi, con il rischio di alimentare un crescente senso di impunità. È in questo clima che nascono episodi estremi, come il caso Roggero", ha scritto.

Il furto è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Nelle foto postate dal titolare della pizzeria e probabilmente prese dalle telecamere di videosorveglianza, si vede un giovane a volto semicoperto. Quest'ultimo avrebbe utilizzato un contenitore per la raccolta differenziata del vetro per raggiungere una finestra del locale e calarvisi all'interno. L'obiettivo era l'incasso della serata, che però non sarebbe stato altissimo. L'autore del furto avrebbe raccolto il bottino e sarebbe uscito senza danneggiare la pizzeria.