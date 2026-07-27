Furto in pizzeria, il titolare pubblica la foto del ladro: "Così nascono i casi Roggero"

Il titolare di una pizzeria a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, subisce un furto e pubblica le foto del ladro sui social. La denuncia arriva da Daniele Lanzara, che si è lasciato andare a un duro sfogo su Facebook. "La sensazione più frustrante è quella di avere le mani legate. Si ha l’impressione che le risposte non siano sufficienti a contrastare un fenomeno che continua a ripetersi, con il rischio di alimentare un crescente senso di impunità. È in questo clima che nascono episodi estremi, come il caso Roggero", ha scritto.
Il furto è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Nelle foto postate dal titolare della pizzeria e probabilmente prese dalle telecamere di videosorveglianza, si vede un giovane a volto semicoperto. Quest'ultimo avrebbe utilizzato un contenitore per la raccolta differenziata del vetro per raggiungere una finestra del locale e calarvisi all'interno. L'obiettivo era l'incasso della serata, che però non sarebbe stato altissimo. L'autore del furto avrebbe raccolto il bottino e sarebbe uscito senza danneggiare la pizzeria.
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"Anche questa notte qualcuno è entrato in una delle nostre attività, portando via, come sempre, quel poco che si riesce a trovare in cassa - si legge nel post del titolare -. Il dato davvero allarmante è che, da qualche anno a questa parte, nella nostra città sembra si possa agire indisturbati: appartamenti, supermercati, banche e piccole attività come la nostra continuano a essere presi di mira. È ormai evidente che a Nocera, come probabilmente anche nei paesi vicini, sia diventato difficile vivere e lavorare con serenità. Chi ogni giorno apre la propria attività lo fa con la preoccupazione che, durante la notte, qualcuno possa vanificare sacrifici, impegno e anni di lavoro".
Poi, riferendosi al caso Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021, Lanzara ha aggiunto: "Quando le persone percepiscono di non essere adeguatamente tutelate, cresce la paura, la rabbia e il desiderio di difendere da sole ciò che hanno costruito. Ma una società in cui cittadini e commercianti arrivano a sentirsi soli di fronte alla criminalità è una sconfitta per tutti". E infine, un appello: "Noi continueremo a fare il nostro lavoro con onestà, ma chiediamo che chi lavora e rispetta le regole possa sentirsi realmente tutelato".