Avs, insulti all'allenatore israeliano: "Aberrante", il video nel mirino

Sono bastate poche parole per scatenare una bufera . Nadav Zilberstein , allenatore della nazionale israeliana Under 18, finisce nel giro di qualche ora nel mirino di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Tutta colpa di un video in cui l'allenatore esorta i ragazzi impegnati agli Europei in corso tra Trento e Rovereto. Qui lo si sente dire: "Ci sono soldati ora a Gaza e in Libano affinché noi possiamo giocare qui". E anche: "Ci sono persone che sono morte affinché noi possiamo giocare qui", esortandoli a portare questo pensiero con sé "ogni secondo".

Eppure Avs Trentino non l'ha presa bene e ha definito le parole del tecnico "aberranti" e inadatte a un gruppo di atleti minorenni. Un'occasione, oltretutto, quella di Avs per tornare a contestare la partecipazione della rappresentativa israeliana al torneo. "Abbiamo visto con sgomento il video diffuso dalla Federazione Basket israeliana del discorso dell'allenatore della nazionale under 18: Alleanza Verdi e Sinistra condanna fermamente le parole aberranti del tutto inadatte a motivare degli atleti minorenni. Un discorso che legittima il genocidio di un popolo è un atto ignobile che non dovrebbe avere spazio nello sport e in nessun altro contesto. Ricordiamo con dolore gli oltre 20000 bambini morti e le centinaia di migliaia che non hanno più la possibilità di giocare e avere un'infanzia spensierata come qualsiasi altro bambino del mondo", è una parte del contenuto del messaggio pubblicato dal partito su Instagram.

D'altronde le posizioni di Avs su Israele non sono una novità. La stessa Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha partecipato nel settembre 2025 alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza. La spedizione mirava a rompere il blocco navale e consegnare aiuti, e ha visto l'intercettazione e il fermo degli attivisti da parte delle forze di Netanyahu.