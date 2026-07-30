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Avs, insulti all'allenatore israeliano: "Aberrante", il video nel mirino

giovedì 30 luglio 2026
Avs, insulti all'allenatore israeliano: "Aberrante", il video nel mirino

2' di lettura

Sono bastate poche parole per scatenare una bufera. Nadav Zilberstein, allenatore della nazionale israeliana Under 18, finisce nel giro di qualche ora nel mirino di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Tutta colpa di un video in cui l'allenatore esorta i ragazzi impegnati agli Europei in corso tra Trento e Rovereto. Qui lo si sente dire: "Ci sono soldati ora a Gaza e in Libano affinché noi possiamo giocare qui". E anche: "Ci sono persone che sono morte affinché noi possiamo giocare qui", esortandoli a portare questo pensiero con sé "ogni secondo".

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Eppure Avs Trentino non l'ha presa bene e ha definito le parole del tecnico "aberranti" e inadatte a un gruppo di atleti minorenni. Un'occasione, oltretutto, quella di Avs per tornare a contestare la partecipazione della rappresentativa israeliana al torneo. "Abbiamo visto con sgomento il video diffuso dalla Federazione Basket israeliana del discorso dell'allenatore della nazionale under 18: Alleanza Verdi e Sinistra condanna fermamente le parole aberranti del tutto inadatte a motivare degli atleti minorenni. Un discorso che legittima il genocidio di un popolo è un atto ignobile che non dovrebbe avere spazio nello sport e in nessun altro contesto. Ricordiamo con dolore gli oltre 20000 bambini morti e le centinaia di migliaia che non hanno più la possibilità di giocare e avere un'infanzia spensierata come qualsiasi altro bambino del mondo", è una parte del contenuto del messaggio pubblicato dal partito su Instagram. 

D'altronde le posizioni di Avs su Israele non sono una novità. La stessa Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha partecipato nel settembre 2025 alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza. La spedizione mirava a rompere il blocco navale e consegnare aiuti, e ha visto l'intercettazione e il fermo degli attivisti da parte delle forze di Netanyahu. 

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