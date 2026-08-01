Garlasco, pesanti indiscrezioni sui genitori di Chiara Poggi: "Stanno malissimo"

Il passaggio più netto riguarda però Alberto Stasi e il percorso giudiziario concluso con la sua condanna. Tizzoni respinge una delle tesi che, a suo giudizio, si sarebbero maggiormente diffuse nel dibattito degli ultimi mesi: " La madre di tutte le fake news è dire che Alberto Stasi è stato condannato con gli stessi elementi con cui era stato assolto".

Il legale ricorda infatti come nel 2013 la Cassazione annullò la precedente assoluzione, rilevando lacune nella motivazione e nell'istruttoria. Da quella pronuncia scaturì un nuovo processo d'appello, durante il quale furono acquisiti altri elementi e disposti ulteriori approfondimenti tecnici. Per Tizzoni, dunque, il quadro probatorio alla base della sentenza definitiva resta solido anche alla luce delle discussioni riaperte dalla nuova indagine su Andrea Sempio.

Infine, il legale torna sulle conseguenze che la nuova ondata di attenzione mediatica avrebbe avuto sui genitori di Chiara, Giuseppe Poggi e Rita Preda. "La vivono non male, malissimo", afferma Tizzoni, descrivendo una famiglia nuovamente sottoposta a una fortissima pressione. E aggiunge: "La vittima continua a essere processata, mentre chi è stato condannato viene spesso rappresentato come la vera vittima della vicenda".

Una situazione che, secondo l'avvocato, avrebbe portato anche a lettere anonime offensive, messaggi diffamatori e attacchi contro i familiari di Chiara, in alcuni casi sfociati in querele. Una sofferenza mai davvero terminata e che, con la riapertura del fronte investigativo, sarebbe tornata a farsi ancora più pesante.

