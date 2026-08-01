Sondaggio, lo schiaffo degli elettori di sinistra a Pd e Avs: "Giù le mani dalla polizia"

Toh, anche l'elettore di sinistra, ai differenza dei leader progressisti, si schiera in modo netto al fianco della polizia. Questo è quanto emerge da un sondaggio condotto da Antonio Noto e presentato su Il Giornale. La rilevazione, realizzata su 800 elettori di Pd, M5s e Avs, fotografa posizioni piuttosto nette su ordine pubblico, proteste e violenze.

A partire dagli scontri in Val di Susa. Il 62% degli intervistati ritiene che i partiti del centrosinistra debbano condannare apertamente gli episodi di violenza, mentre il 57% considera giusto vietare le manifestazioni quando esiste un'elevata probabilità che possano degenerare.