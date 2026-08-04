Eugenia Roccella, 37 giorni dopo ritrovato il cadavere del marito

Disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, è stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella. Secondo quanto si apprende, il cadavere di Luigi Cavallari è stato individuato nella mattinata di martedì 4 agosto. L'uomo, 84 anni, non era più riemerso dopo un tuffo dalla barca su cui si trovava la moglie. Il corpo era nell'area in cui i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno effettuato le ricerche da oltre un mese. "Abbiamo ritrovato un corpo - hanno detto i Vigili del Fuoco all'Adnkronos - Ora saranno effettuati gli accertamenti, a partire dal Dna, e se richiesto, si effettuerà il riconoscimento da parte della moglie. Le nostre operazioni di ricerca si interromperanno a partire dal momento stesso dell'eventuale conferma che si tratta del marito della ministra Roccella". La procura di Viterbo disporrà l'autopsia.

“Si chiude oggi un periodo di straziante attesa - ha commentato la ministra Eugenia Roccella -. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco con il loro coordinamento operativo, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Torno a ringraziare le tante persone che mi hanno letteralmente inondato di affetto in questo momento così difficile e doloroso. Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l’hanno conosciuto e amato, la possibilità di quella ‘corrispondenza d’amorosi sensi’ che è il legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo. Ancora grazie a tutti, di vero cuore”.