Sondaggio, dopo Ceuta vogliono più immigrati: ecco cos'è la sinistra

Gran parte degli italiani, e non solo di centrodestra, teme un'invasione di migranti dall'Africa, soprattutto dopo quanto successo a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Lo svela il sondaggio di Demos di Ilvo Diamanti su Repubblica.
“La quota di coloro che pensano che i nostri confini andrebbero maggiormente controllati supera di poco il 60% - ha spiegato il sondaggista -. Tuttavia, è significativo osservare come la domanda di controllo dei confini sia aumentata negli ultimi anni. Riflesso delle guerre che riguardano Paesi e aree coinvolte da quel conflitto. Non solo per le conseguenze economiche e geo-politiche, ma perché tutte le guerre si svolgono in diretta. Davanti ai nostri occhi. Le guerre, d’altronde, suscitano preoccupazione e paure. E le paure alimentano gli ascolti. Fanno spettacolo. E lo spettacolo della guerra non finisce mai…”.
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Secondo Diamanti, i timori sollevati dagli immigrati hanno raggiunto l’indice più elevato degli ultimi 20 anni. “Il consenso verso l’apertura delle frontiere raggiunge il livello più elevato fra gli elettori vicini ad Avs, +Europa, Pd. Quindi Italia Viva. Mentre scende sensibilmente nella base di FI e, ancor più, di Lega, FdI e Futuro Nazionale. Si tratta di un profilo analogo a quello che emerge quando si valuta la percezione degli immigrati in chiave politica. In questo caso, infatti, quasi otto persone su 10, nella base della Lega, ritengono gli immigrati ‘un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico’. Ma questo parere è condiviso da oltre sette simpatizzati su 10 di Futuro Nazionale, FdI, FI. Per scendere sotto al 50% nella base degli altri partiti, toccando i livelli più bassi fra chi sostiene il Pd e Italia Viva”.