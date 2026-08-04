Sondaggio, dopo Ceuta vogliono più immigrati: ecco cos'è la sinistra

Gran parte degli italiani, e non solo di centrodestra, teme un'invasione di migranti dall'Africa, soprattutto dopo quanto successo a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Lo svela il sondaggio di Demos di Ilvo Diamanti su Repubblica.

“La quota di coloro che pensano che i nostri confini andrebbero maggiormente controllati supera di poco il 60% - ha spiegato il sondaggista -. Tuttavia, è significativo osservare come la domanda di controllo dei confini sia aumentata negli ultimi anni. Riflesso delle guerre che riguardano Paesi e aree coinvolte da quel conflitto. Non solo per le conseguenze economiche e geo-politiche, ma perché tutte le guerre si svolgono in diretta. Davanti ai nostri occhi. Le guerre, d’altronde, suscitano preoccupazione e paure. E le paure alimentano gli ascolti. Fanno spettacolo. E lo spettacolo della guerra non finisce mai…”.