Mario Roggero, uno choc: ecco chi è il suo compagno di cella

L'altra sera Mario Roggero ha partecipato a una cena con un gruppetto di carcerati conosciuti in questi giorni. In carcere ci dovrà stare per 14 anni e 9 mesi, per scontare la condanna per omicidio volontario e tentato omicidio. Nel 2021 a Grinzane Cavour uccise a colpi di pistola due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’ennesimo assalto alla sua gioielleria. A parlare, oggi, è sua moglie, Mariangela Sandrone, in un'intervista al Giornale. E subito il primo particolare: a cena con suo marito, nel carcere di Bollate, c’era anche Massimo Bossetti, il carpentiere di Mapello, quello che è stato condannato per l'uccisione di Yara Gambirasio, ragazzina tredicenne di Brembate, e che si è sempre dichiarato innocente.
Racconta la Sandrone: “A quello che so hanno mangiato una pizza. Forse l'ha preparata il nuovo compagno di cella di Mario, un signore che è finito dietro le sbarre per narcotraffico. Ora fa il cuoco della compagnia e divide la cella con mio marito. Lunga circa tre metri e mezzo e larga un po' meno di tre. Ci stanno in due: il cuoco trafficante e Mario. Dallo spazio che vi ho descritto togliete quello coperto dalle due brande, diciamo un metro per due ogni branda, e vedete che resta un corridoio stretto stretto di un centinaio di centimetri e poi uno spazio living, un rettangolo di circa quattro metri quadrati, dove si sistemano gli armadietti, il cucinino, la televisione e tutto il resto. L’aria – prosegue la signora Roggero - viene dalla finestrella con le sbarre. Un filo. La temperatura in questi giorni sale. Sapete, in carcere non c'è mica l'aria condizionata. E però non pensate che mio marito sia finito all'inferno. No, lo dicono tutti: questa è la migliore galera d'Italia. Se non arriverà la grazia, Mario resterà lì per un po' più di 14 anni”. In compagni di un narcos, almeno per ora...
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La moglie del gioielliere racconta i primi giorni vissuti dal marito tra le sbarre: “Non si lamenta. Proprio l'altro giorno gli è stato concesso un privilegio. Può usare per qualche ora al giorno un ufficietto, che è vicino alla cella, nel quale può lavorare. Però niente contatti con l'esterno. Solo i colloqui e qualche telefonata. I colloqui sono al massimo sei, di un'ora ciascuno. Però, se vuoi, puoi rinunciare a un colloquio e averne in cambio uno più lungo, anche di due ore”. Poi, il dettaglio delle telefonate: “Dieci minuti al giorno. Mario le fa quasi tutte a me. Però in dieci minuti non riesci a dirti niente. Mentre parli senti il tic tic del cronometro che corre e volge al termine. In genere, quando cade la telefonata, ti accorgi che non sei riuscita neanche a salutarlo”. In carcere, Mario Roggero ha ricevuto qualche visita anche dal mondo politico, una in particolare: “Matteo Salvini è andato due volte e si è fatto sentire anche con me, mi ha telefonato, mi ha scritto”, conclude la Sandrone.