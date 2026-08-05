Torino, auto buca l'alt della polizia e finisce nel Po: una tragedia

Notte movimentata a Torino, dove un'auto non si è fermata all'alt della polizia scatenando un inseguimento a tutta velocità. La fuga si è conclusa solo quando il guidatore ha perso il controllo ed è finito, con la sua Audi A3 - sulla quale c'erano in totale 4 persone - nelle acque del fiume Po, all'altezza del ponte Umberto I in corso Moncalieri.
Gli agenti avevano intimato l'alt all'auto perché insospettiti dalla targa di prova. L'Audi, però, è andata dritta e, inseguita dagli agenti, è arrivata all’altezza del ponte Umberto I, ha svoltato in corso Moncalieri, e di qui ha imboccato via Aspromonte, una strada stretta in discesa che scende direttamente verso il fiume, senza altre uscite. L'auto, infatti, ha saltato la pista ciclabile ed è volata direttamente in acqua.
Milano, bucano l'alt della Polizia? Due pregiudicati marocchini fanno una brutta fineFuggono all’alt dei vigili ma si schiantano contro un’auto e finiscono in gravi condizioni all’ospedal...
Dei 4 occupanti della vettura, uno è riuscito a scappare, uno è finito in ospedale e gli ultimi due risultano dispersi. Le ricerche condotte per tutta la notte da 11 squadre dei vigili del fuoco, infatti, rimangono al momento senza esito.
Stando alle prime informazioni, dopo che la macchina è caduta nel fiume, uno degli occupanti sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo e a raggiungere a nuoto l'altra sponda del Po, che in questi giorni è particolarmente basso. Giunto nella zona dell'Imbarchino, è stato fermato dagli agenti e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.