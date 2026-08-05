Torino, auto buca l'alt della polizia e finisce nel Po: una tragedia

Notte movimentata a Torino, dove un'auto non si è fermata all'alt della polizia scatenando un inseguimento a tutta velocità. La fuga si è conclusa solo quando il guidatore ha perso il controllo ed è finito, con la sua Audi A3 - sulla quale c'erano in totale 4 persone - nelle acque del fiume Po, all'altezza del ponte Umberto I in corso Moncalieri.

Gli agenti avevano intimato l'alt all'auto perché insospettiti dalla targa di prova. L'Audi, però, è andata dritta e, inseguita dagli agenti, è arrivata all’altezza del ponte Umberto I, ha svoltato in corso Moncalieri, e di qui ha imboccato via Aspromonte, una strada stretta in discesa che scende direttamente verso il fiume, senza altre uscite. L'auto, infatti, ha saltato la pista ciclabile ed è volata direttamente in acqua.