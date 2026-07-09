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Trento, camionista polacco forza il posto di blocco: "Non riconosco le leggi italiane"

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giovedì 9 luglio 2026
Trento, camionista polacco forza il posto di blocco: "Non riconosco le leggi italiane"

1' di lettura

"Non riconosco le leggi della Repubblica italiana né l'autorità delle forze dell'ordine". Un camionista polacco di 48 anni si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire i suoi documenti. Lo straniero era stato intercettato dalla Polizia locale di Trento vicino all'Interporto doganale. Ieri, mercoledì 8 luglio, il camionista ha forzato il posto di blocco. E gli agenti lo hanno inseguito per diversi chilometri prima di riuscire a bloccarlo. 

Dopo essere stato intercettato, il 48enne polacco ha ostruito la carreggiata per circa mezz'ora e ha opposto resistenza anche durante le procedure di fotosegnalamento in comando. L'uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Allo straniero sono state contestate svariate violazioni del Codice della strada. Oltre a irregolarità sui documenti del trasporto internazionale di merci, per un totale di 2.500 euro di sanzione che è già stata saldata dalla società di trasporti titolare del mezzo. Inoltre è stato deciso il fermo amministrativo dell'autoarticolato.

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"In particolare dichiarava ripetutamente di non riconoscere le leggi della Repubblica italiana e di disconoscere l'autorità delle forze dell'ordine - ha sottolineato la polizia locale -. Gli agenti lo hanno quindi sottoposto a fermo per identificazione, durante il quale ha opposto resistenza al fine di evitare le procedure di foto segnalamento". 

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