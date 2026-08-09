Meteo, quando crollano le temperature: i due giorni da segnare

L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia potrebbe proseguire ancora per diversi giorni. Secondo Massimiliano Fazzini, climatologo dell’Università di Camerino, le temperature elevate sono destinate a persistere almeno fino a Ferragosto, una previsione che i modelli meteorologici rendono sempre più attendibile.
La situazione potrebbe però cambiare nella seconda metà di agosto. Le attuali tendenze indicano infatti un progressivo indebolimento dell’anticiclone africano, anche se non si può escludere completamente un nuovo episodio di caldo intenso verso la fine del mese. Al momento, tuttavia, la probabilità appare contenuta.
Il vero cambiamento potrebbe arrivare tra il 16 e il 18 agosto, quando una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico dovrebbe attraversare la penisola. L’arrivo di aria più fredda potrebbe determinare un netto calo delle temperature, portandole anche al di sotto delle medie stagionali.
Il passaggio, però, potrebbe essere accompagnato da fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Il forte contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fredda in arrivo potrebbe infatti destabilizzare l’atmosfera, favorendo temporali violenti, grandinate e altri eventi estremi, come già accaduto nel mese di luglio.
Per Fazzini, questi episodi rappresentano sempre più una sorta di “nuova normalità” legata al cambiamento climatico. L’aumento di circa 1,5 gradi delle temperature medie registrato negli ultimi 150 anni favorisce infatti ondate di calore più frequenti, riduce i giorni di gelo e rende le precipitazioni più irregolari, aumentando il rischio di fenomeni meteorologici estremi.