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Milano, non si ferma all'alt: inseguito e beccato

domenica 9 agosto 2026
Milano, non si ferma all'alt: inseguito e beccato

1' di lettura

Non si ferma all’alt dei Carabinieri e per un uomo di 37 anni in sella alla sua moto è scattato l'arresto per fuga pericolosa. A Castelletto Ticino (Novara) i carabinieri di Sesto Calende hanno arrestato il centauro. È proprio dalla cittadina in provincia di Varese che si è consumata la fuga.

In piazza XXV Aprile, la pattuglia dei carabinieri ha incrociato l'uomo che in sella a una moto da strada proveniva dalla direzione opposta. Il centauro anziché fermarsi all'alt ha ingranato la marcia e a tutta velocità ha percorso corso Matteotti dove ha effettuato "una serie di manovre azzardate e pericolose". Tallonato dai militari, l'uomo ha sorpassato "ad altissima velocità tutti i veicoli" in colonna, "sfiorando per un soffio alcuni pedoni che stavano attraversando sulle strisce pedonali di una delle rotonde che il motociclista ha letteralmente 'bruciato'" spiegano i militari. Mantenendo una guida "pericolosa e spregiudicata", è riuscito a guadagnare il ponte di Ferro e ha raggiunto la sponda piemontese, dileguandosi.

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