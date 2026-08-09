Rimini, africani devastano un locale e scatenano il panico: volano sedie

Scene terribili in quel di Rimini. Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto è scoppiata una maxi rissa davanti a uno dei locali del lungomare della città. E all'improvviso sono volate anche delle sedie. L'episodio risale alle 3, vicino ai luoghi dove la sera si anima la movida. Per cause ancora in corso di accertamento, un gruppo di giovani africani sarebbe sbucato dalla spiaggia inseguendo un ragazzo riminese che ha cercato rifugio nel locale, a quell'ora già chiuso e coi dipendenti intenti a rassettare. In un primo momento hanno cercato di raggiungere il ragazzo. Poi si sono scagliati anche con gli stessi dipendenti dell'attività. La maxi-rissa è stata filmata e il video è diventato subito virale sui social.

A denunciare l'accaduto ci ha pensato il padre di un ragazzo che è rimasto ferito. "Avevamo già chiuso il locale - ha spiegato Andrea Furlini, uno dei soci del locale - quando abbiamo assistito alla scena. All'improvviso si è scatenato il finimondo ma, poi, gli aggressori sono scappati via e non siamo più riusciti a capire i motivi dell'aggressione”.