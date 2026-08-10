Palermo, guida col braccio fuori dal finestrino: resta incastrata in una ringhiera, finisce male

Tiene il braccio sinistro fuori dal finestrino dell'auto e resta incastrata in una ringhiera che delimita la corsia del tram. A rimanere gravemente ferita nell'incidente stradale, avvenuto la scorsa notte a Palermo, è stata una donna di 56 anni. È successo mentre l'automobilista stava percorrendo la parallela di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. Nell'impatto l'arto le si è staccato. La donna, soccorsa dal personale del 118, è stata subito trasportata all'ospedale Civico di Palermo, dove poi le hanno amputato parte del braccio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 56enne stava percorrendo la circonvallazione nella carreggiata in direzione Trapani quando, per cause ancora da accertare, sarebbe finita fuori strada. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti delle volanti della polizia, seguiti poi dai sanitari del 118, che hanno recuperato l'arto, e dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi. Purtroppo, però, dopo la doppia consulenza al chirurgo plastico e all'ortopedico, in ospedale è stata esclusa l'ipotesi di ricucirle l'arto. La donna ora resterà sotto osservazione per almeno 48 ore per consentire al personale ospedaliero di valutare le sue condizioni. Intanto, gli investigatori stanno facendo tutti gli accertamenti del caso: resta da capire come sia potuto accadere un episodio del genere e, nello specifico, perché la donna si sia avvicinata così tanto con la macchina a quella ringhiera.