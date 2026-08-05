Bologna, riceve in eredità dal marito 1,8 milioni, ma spunta una figlia segreta: il Tribunale blocca tutto

Beffa per la moglie di un imprenditore bolognese. Dopo la morte dell'uomo la vedova pensava di ricevere l'intera eredità, un patrimonio da 1,8 milioni e invece... Quattro anni dopo la morte dell'imprenditore, infatti, il Tribunale ha riconosciuto una sua figlia nata da una relazione extraconiugale. In base al diritto italiano, i figli sono eredi legittimari e non possono essere esclusi dall'eredità. E così la successione dovrà essere riaperta e l'eredità ridistribuita secondo le regole previste dalla legge.

Tutto ha inizio nel 2019, quando l’imprenditore, già gravemente malato, decide di mettere per iscritto le proprie ultime volontà. Con un testamento olografo depositato dal notaio di fiducia, nomina erede universale la moglie, la compagna di una vita, con la quale aveva avuto una figlia, poi prematuramente scomparsa. Alla morte dell'uomo, avvenuta nel luglio del 2020, la successione sembra seguire un iter regolare.