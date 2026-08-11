Bologna, l'agente gli chiede di abbassare la musica: lo straniero gli rompe il naso

Un agente di polizia locale gli chiede di abbassare la musica e il cittadino peruviano di 28 anni lo aggredisce rompendogli il naso. È successo in via Zamboni, a Bologna, la scorsa notte, intorno alle 2.15. L'intervento delle forze dell'ordine era stato richiesto da alcuni residenti per via della musica a tutto volume che un gruppo di persone stava ascoltando in strada con una cassa acustica amplificata. Al primo intervento della polizia, la musica è stata spenta. Ma dopo pochi minuti è ripartita.

A quel punto gli agenti della polizia locale sono tornati sul posto per registrare l’irregolarità e requisire la cassa acustica. Ed è allora che, come si legge nel rapporto della polizia, ci sarebbe stata l'aggressione: due uomini, visibilmente ubriachi, hanno risposto in modo violento all’intervento. Prima si sarebbero messi a provocare gli agenti e poi avrebbero cercato di ostacolare il loro lavoro. Per evitare che la situazione degenerasse, sarebbero intervenute subito altre pattuglie.