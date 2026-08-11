Bologna, l'agente gli chiede di abbassare la musica: lo straniero gli rompe il naso

Un agente di polizia locale gli chiede di abbassare la musica e il cittadino peruviano di 28 anni lo aggredisce rompendogli il naso. È successo in via Zamboni, a Bologna, la scorsa notte, intorno alle 2.15. L'intervento delle forze dell'ordine era stato richiesto da alcuni residenti per via della musica a tutto volume che un gruppo di persone stava ascoltando in strada con una cassa acustica amplificata. Al primo intervento della polizia, la musica è stata spenta. Ma dopo pochi minuti è ripartita.
A quel punto gli agenti della polizia locale sono tornati sul posto per registrare l’irregolarità e requisire la cassa acustica. Ed è allora che, come si legge nel rapporto della polizia, ci sarebbe stata l'aggressione: due uomini, visibilmente ubriachi, hanno risposto in modo violento all’intervento. Prima si sarebbero messi a provocare gli agenti e poi avrebbero cercato di ostacolare il loro lavoro. Per evitare che la situazione degenerasse, sarebbero intervenute subito altre pattuglie.
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Questo, però, non sarebbe servito a placare i due giovani. Uno di loro, subito dopo l’identificazione e poco prima di essere trasferito sulla macchina di servizio, avrebbe cominciato a opporre resistenza all’arresto. Dunque, prima si sarebbe messo a insultare e minacciare e poi, dopo essere riuscito a divincolarsi dalle mani che lo trattenevano, avrebbe colpito uno dei poliziotti al viso con una testata. L’agente ferito, portato in ospedale, ha riportato una frattura scomposta del setto nasale, con una prognosi fino a venticinque giorni. L'aggressore, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stato arrestato: contro di lui le accuse di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.