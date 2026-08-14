Bravo Andy, migranti anche nelle zone chic

Bisogna ammettere che il neo primo ministro britannico Andy Burnham, nuovo idolo della sinistra socialista europea (e ovviamente italiana), ha avuto una buona idea: «Anche le aree middle-class (dove vivono i britannici benestanti o di classe medio-alta, ndr) devono fare - ha dichiarato - la propria parte per accogliere i richiedenti asilo e non lasciare il fardello solo alle aree più povere del Paese». Riflettiamo: invece che ammassarli in fatiscenti centri di accoglienza o lasciarli liberi di occupare le case popolari sfitte delle periferie già degradate, gli immigrati irregolari potrebbero essere agevolmente inseriti per legge nei quartieri delle ztl, quelli per intenderci abitati dai radical chic che votano a sinistra “perché la destra è razzista”. In Italia ci avevano provato una volta a fare una cosa del genere, esattamente dieci anni fa.



Pieno agosto 2016, il prefetto di Grosseto individua a Capalbio succursale estiva delle suddette ztl chic - un’area dove alloggiare una cinquantina di immigrati giunti in Italia clandestinamente. Fu rivolta: «Bisogna essere prudenti, comprendere i problemi del territorio e capire che ci sono zone un po’ speciali» disse Nicola Caracciolo, nobile ambientalista della sinistra. «Bisogna accogliere, per carità - aggiunse - ma qui ce so’ ville de lusso». E temendo di non essere stato sufficientemente chiaro: «I residenti sono pochi, per lo più anziani e un centro di raccolta di profughi genererebbe soltanto insicurezza».

Ma guarda che intuito: l’immigrazione incontrollata provoca degrado e insicurezza, ma solo se arriva a casa tua, altrove invece è un dovere umanitario. Ecco, io spero che il premier Burnham dia seguito ai suoi intenti e mi auguro che per coerenza la Schlein, Conte e Fratoianni facciano loro questa fantastica idea. Sarebbe l’unico modo per fare capire ai salotti della “sinistra al caviale” la loro ridicola e innaturale passione politica: o mangi caviale o sei di sinistra (e ti becchi il clandestino come coinquilino).