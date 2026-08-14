"Giorgia Meloni impiccata": l'orrendo attacco alla premier a Bologna

A Bologna cresce la tensione attorno al mondo dei centri sociali e dei collettivi antagonisti. Dopo anni di convivenza difficile con le iniziative dell'area anarchica, una parte dei residenti e dei commercianti sostiene di aver raggiunto il limite, soprattutto dopo gli scontri seguiti alla morte di Abderrahim Fakir, che hanno provocato pesanti disordini nel centro cittadino.

Le proteste e gli episodi di violenza hanno alimentato il malcontento tra gli esercenti. Alcuni hanno minacciato di chiudere definitivamente le proprie attività, mentre altri avrebbero valutato di lasciare il centro per trasferirsi in periferia o nei comuni dell'hinterland.

Il clima è ulteriormente peggiorato con le minacce rivolte al sindaco Matteo Lepore. Sono 20 le persone indagate per messaggi e lettere minatorie indirizzate al primo cittadino, che ha presentato denuncia e ottenuto una scorta. Tra gli indagati figurano studenti, commercianti e altri cittadini, residenti a Bologna ma anche fuori città. Al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un'unica regia: le minacce sarebbero riconducibili a iniziative individuali.

Nel frattempo, sui muri della città continuano a comparire scritte contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le forze dell'ordine. Tra queste, "Meloni impiccata" e "Tout le monde déteste la police". Per una serie di graffiti è stato denunciato anche un 23enne francese.

A segnalare gli episodi è stato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna, che ha accusato l'amministrazione comunale di non aver contribuito a ridurre la tensione. "Per quanto dobbiamo ancora andare avanti con un clima del genere contro le forze dell'ordine?", ha dichiarato, chiedendo la rimozione immediata delle scritte e maggiore attenzione da parte delle istituzioni.