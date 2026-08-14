Meteo, Mario Giuliacci non ha più dubbi: ecco quando le temperature crollano di sei gradi

L'ondata di caldo che da settimane interessa l'Italia potrebbe essere vicina alla conclusione. Secondo il meteorologo Mario Giuliacci, la svolta arriverà nella settimana tra il 14 e il 21 agosto, quando una perturbazione porterà un sensibile calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

A Milano, Bologna, Trieste e Torino sono previsti valori in diminuzione di circa 5-6 gradi. Anche al Centro il cambiamento sarà evidente: a Firenze si passerà dai 36 ai 30 gradi, mentre a Roma le temperature scenderanno da 36 a 31 gradi nel giro di pochi giorni. Più contenuto, invece, il calo al Sud e sulle Isole, dove il caldo continuerà a farsi sentire. A Taranto, ad esempio, si dovrebbe passare dai 35 gradi ai 33 previsti per la prossima settimana.

"Confermiamo per l'ennesima volta che questa ondata di caldo sta per finire", ha spiegato Giuliacci in un video pubblicato sui social. Il meteorologo indica nel 16 agosto una possibile data di svolta, con l'arrivo di una perturbazione intensa sul Nord-Est, accompagnata da aria più fresca.

Nei giorni successivi, tra il 17 e il 21 agosto, sono attesi numerosi temporali, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, mentre le temperature diminuiranno progressivamente anche nel resto del Paese. Il calo sarà più evidente tra il 18 e il 21 agosto, quando il fresco raggiungerà tutta l'Italia.

Al Sud, tuttavia, potrebbero ancora verificarsi punte di 32-33 gradi. L'anticiclone africano, secondo Giuliacci, dovrebbe comunque perdere definitivamente la sua presa sull'Italia, lasciando spazio a condizioni più fresche e instabili.