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Garlasco, "il 31 agosto Sempio sarà licenziato": cosa sta succedendo

venerdì 14 agosto 2026
Garlasco, "il 31 agosto Sempio sarà licenziato": cosa sta succedendo

2' di lettura

A diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta su Andrea Sempio torna a incidere pesantemente sulla vita dell’uomo, oggi al centro delle indagini della Procura di Pavia. Il 38enne, che secondo l’accusa sarebbe responsabile dell’omicidio, si prepara infatti a perdere anche il lavoro, dopo mesi segnati dall’attenzione mediatica e dalla pressione legata al caso.

Dal 31 agosto Sempio non lavorerà più nel negozio di telefonia dove è impiegato. Il gestore ha annunciato un cambio di gestione che porterà al licenziamento di lui e di altri tre dipendenti. Sempio spera di poter essere riassunto, ma la sua posizione è resa più difficile dalla forte esposizione pubblica che accompagna la sua vicenda giudiziaria.

Non è la prima conseguenza sulla sua vita quotidiana. Nei mesi scorsi aveva già dovuto lasciare l’appartamento in affitto a Voghera: il contratto non era stato rinnovato anche a causa del clamore mediatico e della presenza dei giornalisti sotto casa. Ora è tornato a vivere con i genitori, Giuseppe e Daniela Ferrari, nella loro abitazione di via Canova.

Per Sempio il momento è particolarmente delicato. La Procura indica tra gli elementi a suo carico il Dna trovato sotto le unghie di Chiara, ritenuto compatibile con il suo profilo genetico, e un’impronta palmare individuata sul muro della scala della cantina. Il 28 settembre scadrà il termine per la chiusura delle indagini preliminari e potrebbe aprirsi la strada verso un processo.

Intanto, la sua quotidianità appare sempre più lontana dalla normalità: niente vacanze, poche uscite con gli amici e un futuro lavorativo incerto, mentre l’attenzione sul caso di Garlasco continua a crescere.

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