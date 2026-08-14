Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

La messa per ricordare Chiara Poggi? Ecco chi mancava in chiesa

venerdì 14 agosto 2026
La messa per ricordare Chiara Poggi? Ecco chi mancava in chiesa

2' di lettura

Sono trascorsi 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. In occasione dell’anniversario, la comunità si è riunita nella parrocchia della Beata Vergine Assunta per una messa in suffragio, alla presenza dei genitori della giovane, Giuseppe Poggi e Rita Preda.

La giornata è iniziata con la visita al cimitero di Pieve Albignola, dove i genitori hanno deposto una corona di rose bianche sulla tomba della figlia. Nel pomeriggio hanno partecipato alla celebrazione, mantenendo la consueta riservatezza. "Vogliamo ricordarla da soli e in silenzio", ha spiegato la madre.

Alla commemorazione erano assenti il figlio Marco Poggi, che da anni vive a Mestre per lavoro, e le gemelle Cappa, cugine di Chiara. Al termine della messa, numerosi amici e conoscenti si sono avvicinati ai genitori per esprimere la propria vicinanza con un abbraccio o una stretta di mano.

Davanti all’altare erano stati deposti numerosi fiori bianchi, gli stessi portati dai genitori sulla tomba di Chiara. Un gesto simbolico per sottolineare come, a quasi due decenni dall’omicidio, il ricordo della giovane sia ancora vivo nella comunità di Garlasco.

Durante l’omelia, il parroco don Mauro Bertoglio ha invitato i fedeli a "esagerare nell’amore", sottolineando l’importanza delle relazioni autentiche, della speranza e della verità. Il sacerdote ha inoltre riflettuto sulla necessità di non ignorare i segnali di crisi e di affrontare il male senza chiudere il cuore.

Il sindaco di Garlasco, Simone Molinari, ha infine ricordato Chiara annunciando che anche quest’anno, a settembre, le sarà dedicata una borsa di studio.

tag
garlasco
chiara poggi

Il caso Garlasco, "il 31 agosto Sempio sarà licenziato": cosa sta succedendo

A Garlasco Garlasco, la messa in ricordo di Chiara Poggi? Clamoroso: chi non c'era

Il delitto Chiara Poggi Garlasco, il tam tam: "Gravi indizi su Sempio", cosa può accadere tra pochi giorni

ti potrebbero interessare

Fi-Pi-Li, folle inseguimento: ladro non si ferma all’alt e fugge, come lo fermano

Fi-Pi-Li, folle inseguimento: ladro non si ferma all’alt e fugge, come lo fermano

Roma, trovata morta con un sacchetto in testa nell'armadio: fermato il figlio

Roma, trovata morta con un sacchetto in testa nell'armadio: fermato il figlio

Livorno, straniero violenta 2 donne nel bosco: le frasi indecenti prima dell'aggressione

Livorno, straniero violenta 2 donne nel bosco: le frasi indecenti prima dell'aggressione

Redazione
Pure l'Ue finanzia Spin Time: 100mila euro per la crisi abitativa

Pure l'Ue finanzia Spin Time: 100mila euro per la crisi abitativa

Massimo Sanvito