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Cosenza, il 34enne ucciso di botte fuori dal locale? Fermati due fratelli lussemburghesi

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martedì 11 agosto 2026
Cosenza, il 34enne ucciso di botte fuori dal locale? Fermati due fratelli lussemburghesi

1' di lettura

Per l'omicidio del 34enne Antonio Perrotta fuori da una discoteca a Cosenza sono stati fermati due fratelli lussemburghesi originari della Calabria. Il fatto risale alla notte di sabato 8 agosto a Sangineto, sulla costa tirrenica del Cosentino. La vittima lascia una compagna e quattro figli. I presunti autori del pestaggio e della morte di Perrotta hanno 24 e 22 anni. Quest'ultimo, tra l'altro, giocatore di rugby della nazionale del suo Paese.

Dietro l'uccisione del giovane, presumibilmente il fatto che i due stranieri fossero entrati in discoteca senza biglietto. La lite sarebbe scoppiata dopo che qualcuno dalla sicurezza interna glielo avrebbe fatto notare. E la lite poi si sarebbe conclusa all'esterno del locale. Stando ai primi accertamenti, come si legge sul Corriere della Sera, Antonio non avrebbe lavorato direttamente per quella discoteca, ma sarebbe comunque stato amico dei "buttafuori". Per questo poi sarebbe stato coinvolto nella discussione successiva, prendendo dei colpi rivelatisi fatali.

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Al momento del fermo, pare che i due lussemburghesi avessero già comprato il biglietto aereo, pronti a lasciare l'Italia. Ma sono stati ammanettati prima della fuga. Quanto emerso finora , comunque, sarebbe arrivato dalle testimonianze dei presenti e dalle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza. Non è ancora chiaro invece cosa ci facesse fuori dalla discoteca il 34enne, che lavorava come operaio. L'ipotesi è che si trovasse lì perché amico dei "buttafuori" del locale. 

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