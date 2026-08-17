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Castel Volturno, lo investe e lo ammazza: fugge via, poi lo scempio sul corpo sull'asfalto

lunedì 17 agosto 2026
Castel Volturno, lo investe e lo ammazza: fugge via, poi lo scempio sul corpo sull'asfalto

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Tragedia sulla statale Domiziana, a Castel Volturno, dove un uomo è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada. A investirlo sarebbe stato un mezzo pesante, il cui conducente, dopo l’impatto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. La vittima, al momento, non è stata ancora identificata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Castel Volturno, impegnati nei primi accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso dalle verifiche iniziali, il corpo dell’uomo sarebbe rimasto a lungo sulla carreggiata, venendo successivamente travolto da diverse automobili in transito.

Tra i veicoli coinvolti anche un’auto sulla quale viaggiavano due donne. In seguito all’impatto con il corpo, la vettura è finita fuori strada. Le due occupanti sono rimaste ferite e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Entrambe sono state trasportate al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove sono state sottoposte agli accertamenti medici. Avrebbero riportato diversi traumi e contusioni, ma non sono state fornite, al momento, ulteriori informazioni sulle loro condizioni.

Gli investigatori stanno ora cercando di fare piena luce sull’accaduto, partendo dalle testimonianze e dagli elementi raccolti sul posto. Particolare attenzione è rivolta all’identificazione della vittima e alla ricerca del mezzo pesante che l’avrebbe investita, il cui conducente si è allontanato senza fermarsi.

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