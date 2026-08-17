Bufera sul meteo, Giuliacci risponde agli insulti: "Sarete denunciati"

Mario Giuliacci ha deciso di reagire agli insulti ricevuti sui social dopo settimane di commenti polemici sulle sue previsioni meteorologiche. Sulla pagina Facebook Meteo Giuliacci, dove durante l’estate ha seguito l’evoluzione del caldo africano, il meteorologo ha annunciato possibili azioni legali contro gli utenti più offensivi: "Molti di voi saranno denunciati per offese alla mia persona".

Nel suo messaggio, Giuliacci ha richiamato anche la normativa sulla diffamazione, spiegando che le offese rivolte pubblicamente a una persona possono avere conseguenze penali, soprattutto quando vengono diffuse attraverso i social network. Ha quindi sottolineato che essere un personaggio pubblico "comporta una maggiore esposizione alla critica, ma non autorizza insulti gratuiti, accuse false o attribuzione di fatti disonorevoli non verificati".

Al centro delle polemiche ci sono soprattutto alcune previsioni relative alla fine delle ondate di calore. Alcuni utenti hanno accusato il meteorologo di aver annunciato una tregua dal caldo per poi posticiparla. Una situazione che, secondo quanto riportato, rientra però nella normale variabilità delle previsioni atmosferiche.

Il caso di Giuliacci riaccende così il dibattito sul rapporto tra meteorologia e social network. Una previsione, infatti, non rappresenta una certezza, ma una stima basata sui dati disponibili e su modelli matematici. L’atmosfera è un sistema complesso e gli aggiornamenti dei modelli possono modificare le previsioni, soprattutto a distanza di diversi giorni e in presenza di fenomeni locali o intensi.