Mondragone, il nuovo video della maxi-rissa in spiaggia: cos'è successo con l'ombrellone

Coltellate, sedie che volano, bambini che piangono, donne che si acciuffano e così minorenni e adulti. È stata una maxi rissa quella andata in scena sulla spiaggia libera di Fiumarella, a Mondragone, sul litorale domizio della provincia di Caserta, nella notte di ferragosto. Coinvolte intere famiglie e decine di persone, che se ne sono fregate dei divieti di ferragosto di fare festa in spiaggia. Sui motivi che hanno scatenato tanta furia indagano i carabinieri che sono dovuti intervenire per riportare la calma tra i presenti.

Ma le immagini di quanto accaduto sono diventate virali dopo che il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, le ha postate nelle sue pagine social, come spesso fa per denunciare comportamenti che di civile non hanno nulla. «Quanto accaduto è gravissimo», ha denunciato il deputato, «una notte di festa trasformata nell'ennesimo teatro di violenza, con una rissa tra giovani degenerata fino alla comparsa di coltelli e al ferimento di alcune persone... Confidiamo nel lavoro dei carabinieri affinché vengano rapidamente identificati tutti i responsabili.. Chi trasforma spiagge e luoghi pubblici in scenari di violenza deve essere individuato e sanzionato con fermezza». E si spera che così sarà.