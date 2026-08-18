Il colpo di mano dei giudici: annullato il rimpatrio veloce di 3 immigrati

La valutazione della situazione personale dei richiedenti asilo può prevalere sul dato statistico europeo utilizzato per applicare le procedure accelerate di rimpatrio. È questo il principio emerso da quattro decreti del Tribunale di Palermo, che a fine luglio ha sospeso i dinieghi nei confronti di tre cittadini egiziani e di un cittadino bengalese.

Come ricostruito dal Tempo, i provvedimenti sono stati emessi tra il 25 e il 29 luglio dalla Sezione specializzata in materia di immigrazione. Tre diversi magistrati hanno adottato la stessa interpretazione, stabilendo che le domande debbano essere esaminate attraverso la procedura ordinaria. Fino alla decisione sui ricorsi, quindi, per i quattro richiedenti è sospeso anche l’eventuale rimpatrio.