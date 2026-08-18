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Sardegna, sradica tutti gli ombrelloni sulla spiaggia: impazzito, il video delle polemiche

martedì 18 agosto 2026
Sardegna, sradica tutti gli ombrelloni sulla spiaggia: impazzito, il video delle polemiche

1' di lettura

Una prassi, quella di lasciare gli ombrelloni piantati in spiaggia come "segnaposto", che ha scatenato la reazione di Claudio Stangoni. L'operaio di 51 anni ha sradicato e gettato nei cassonetti alcuni ombrelloni lasciati sulla sabbia a La Caletta di Siniscola, in Sardegna. A riprendere la scena un amico dell'uomo, il cui video ha fatto il giro del web diventando virale. "Questa è la spiaggia di tutti. Non di chi viene e mette l’ombrellone come gli pare. E ora recuperateveli", tuona l’uomo nel video. Stangoni ha dunque spiegato di considerare la rimozione un dovere civico, soprattutto quando le attrezzature restano incustodite anche nelle ore notturne, come se una porzione del litorale fosse privata.

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Eppure le regole sono chiare: in Sardegna, come in altre regioni italiane, non è consentito lasciare sulla spiaggia durante la notte ombrelloni, sdraio o teli con l’obiettivo di prenotare il posto. Un comportamento che viene ricondotto all’occupazione abusiva di suolo pubblico e può comportare sanzioni e il sequestro dell’attrezzatura da parte della Capitaneria di porto. 

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Insomma, chi pensa di occupare la spiaggia rischia sanzioni amministrative locali o denunce che possono superare i 500 euro e arrivare fino a 3.000 euro nei casi previsti dalle ordinanze comunali e marittime.

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