Cinzia Dal Pino, marito travolto in strada: è in rianimazione a Viareggio

Due anni fa Cinzia Del Pino venne arrestata a Viareggio per aver travolto ripetutamente con il proprio Suv, fino a ucciderlo, il 47enne algerino senza fissa dimora Said Malkoun che le aveva rubato la borsa poco prima.
Oggi, sempre a Viareggio, un altro dramma: il marito della donna, Pier Luigi Lorenzi, si trova ricoverato in rianimazione. Il 70enne è infatti rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nei giorni precedenti Ferragosto davanti al bagno di famiglia, nella celebre località della Versilia.
Viareggio, il bagnino che conosceva Cinzia Dal Pino: "Preoccupata per alcune situazioni"C'è chi proprio non riesce a farsene una ragione del folle gesto di Cinzia Dal Pino, la donna che con la sua ...
Lorenzi si trovava in sella al suo scooter: a causa del violento impatto ha riportato un trauma toracico-polmonare, come riportano La Nazione e altri quotidiani locali. Massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, che sarebbero comunque gravi: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, il paziente è tenuto dalle autorità sanitarie sotto stretta osservazione.
L'uomo era famoso a Viareggio ben prima della triste vicenda che ha visto protagonista sua moglie: Lorenzi, residente nel quartiere ex Campo d'Aviazione, è figlio dello storico biciclettaio di via Leonardo da Vinci, figura molto conosciuta in riviera.
Cinzia Dal Pino, niente ergastolo ma 18 anni di galera: schiacciò ladro marocchino col SuvÈ stata condannata a 18 anni di carcere Cinzia Dal Pino. È questa la sentenza emessa dai giudici...
Appena poche settimane fa, lo scorso 11 giugno, Cinzia Dal Pino è stata condannata a 18 anni di reclusione per omicidio volontario dalla Corte di Assise di Lucca e attualmente è agli arresti domiciliari in attesa del ricorso in Appello già annunciato dai suoi legali.