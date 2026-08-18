Cinzia Dal Pino, marito travolto in strada: è in rianimazione a Viareggio

Lorenzi si trovava in sella al suo scooter: a causa del violento impatto ha riportato un trauma toracico-polmonare, come riportano La Nazione e altri quotidiani locali. Massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, che sarebbero comunque gravi: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, il paziente è tenuto dalle autorità sanitarie sotto stretta osservazione.

L'uomo era famoso a Viareggio ben prima della triste vicenda che ha visto protagonista sua moglie: Lorenzi, residente nel quartiere ex Campo d'Aviazione, è figlio dello storico biciclettaio di via Leonardo da Vinci, figura molto conosciuta in riviera.