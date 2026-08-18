Porto Cesareo, pick-up parcheggiato sulle dune: scattano multa da 5mila euro e denuncia

Parcheggia il pick up sulle dune di Porto Cesareo, a ridosso della spiaggia in Puglia, e riceve una multa da 5mila euro, oltre a una denuncia per danneggiamento ambientale. Il grosso fuoristrada, infatti, si trovava proprio sopra la vegetazione autoctona che ricopre le dune, preziosa per il mantenimento del cordone stesso, in località Padula Fede. L'auto avrebbe calpestato addirittura un giglio di mare, specie molto delicata. Ecosistemi fragili sfregiati con prepotenza, come evidenziato dal vicesindaco di Porto Cesareo, Stefano My, che ha postato un video denuncia sui social mostrando proprio il parcheggio azzardato del pick up.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, My ha subito avvertito le forze dell’ordine. "Sarebbe bello rompergli la macchina ma non possiamo farlo", ha commentato il vicesindaco nel filmato. “Non si tratta di inciviltà – ha aggiunto - qui si tratta di essere balordi. Salire con un macchinone fuoristrada sulla duna a pochi centimetri dalla cartellonistica che indica il divieto di oltrepassare la duna, è un atto di presunzione, arroganza, mancanza di rispetto". Poi ha fatto sapere di aver allertato le forze dell’ordine, sottolineando che la logica del “tanto qui non se ne frega nessuno” è finita. E a seguire, una promessa: "Dal prossimo anno i barbari verranno cacciati via proprio dal paese”.